ВЦИОМ: самый популярный среди программ нацпроектов - сервис "Мое здоровье"

По данным ВЦИОМ, сервис "Мое здоровье" на портале госуслуг стал самым популярным среди россиян в рамках программ национальных проектов. О сервисе знают 85 процентов участников опроса. В прошлом году о нем знали 73 процента опрошенных. Таковы итоги исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Показательно, что чаще всех о сервисе "Мое здоровье" осведомлены жители Москвы и Санкт-Петербурга - 90 процентов. В целом по стране за последний год информированность общества о нацпроекте "Цифровая экономика", а в частности, о создании онлайн-суперсервисов - единых окон получения государственных и негосударственных услуг в конкретных жизненных ситуациях - выросла до 74 процентов. Чаще других о сервисах осведомлены люди в возрасте 45-59 лет. О развитии экотуризма в России знают 79 процентов участников исследования. О строительстве высокоскоростной магистрали "Москва - Казань" (нацпроект "Модернизация и расширение транспортной инфраструктуры") знают 61 процент, что на 12 процентов выше, чем годом ранее.

Выросла и информированность об организации центров амбулаторной онкологической помощи и строительстве онкологических диспансеров (нацпроект "Здравоохранение"). Она составила 66 процентов.

Справка "РГ"

5 сентября 2005 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале реализации в стране приоритетных национальных проектов. В 2016-2018 годах утверждены паспорта 29 приоритетных национальных проектов.