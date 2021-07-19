Новости

Виновницу смертельного ДТП с детьми отправили под арест в СИЗО 20:41
В США вынесен первый уголовный приговор по делу об осаде Капитолия 20:37
Около 20 человек погибли при взрыве в Багдаде 20:34
В испанской Марбелье автомобиль влетел в террасу ресторана 20:27
Все справки в России к 2024 году планируют выдавать в электронном виде 20:26
Березуцкий рассказал, в какой футбол будет при нем играть ЦСКА 20:25
Путин поручил постоянно анализировать выполнение национальных целей 20:12
Дочь Анастасии Заворотнюк заразилась коронавирусом 20:08
Анатолий Яновский освобожден от должности заместителя министра энергетики 20:04
В Британии начнут прививать детей с 12 лет с тяжелыми заболеваниями 20:02
Профессор РАН Мажуга: Московские ученые и депутаты могут сделать реальный вклад в борьбу с глобальным потеплением 20:00
Путин призвал сохранить макроэкономическую стабильность при планировании допрасходов бюджета 19:55
Российские 5G могут появиться в городах-миллионниках через 3 года 19:49
Механизм поддержки застройщиков будет запущен до конца месяца 19:25
Путин поручил кабмину заняться повышением занятости среди молодежи 19:23
Белоусов: Реальные располагаемые доходы россиян растут на 3% 19:21
Трассу Москва-Казань-Екатеринбург к концу года построят на 20% 19:21
Путин поручил полпредам подключиться к проектам по ликвидации свалок 19:15
В Минобороны обсудили вопросы военного сотрудничества с Шри-Ланкой 19:14
Для переработки отходов в России построят 12 экотехпарков 19:14
ВЦИОМ: самый популярный среди программ нацпроектов - сервис "Мое здоровье" 19:12
Государство поможет четырем регионам наладить переработку мусора 19:08
Программу развития городского транспорта запустят до конца года 19:07
Ульяновские десантники сдали 120 литров крови для больных COVID-19 19:02
На 107-м году жизни умерла актриса Мэри Уорд 18:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
19.07.2021 19:12
Рубрика: Власть

ВЦИОМ: самый популярный среди программ нацпроектов - сервис "Мое здоровье"

Текст: Владимир Емельяненко

По данным ВЦИОМ, сервис "Мое здоровье" на портале госуслуг стал самым популярным среди россиян в рамках программ национальных проектов. О сервисе знают 85 процентов участников опроса. В прошлом году о нем знали 73 процента опрошенных. Таковы итоги исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ: Каждый пятый россиянин частично или полностью работает на дистанте

Показательно, что чаще всех о сервисе "Мое здоровье" осведомлены жители Москвы и Санкт-Петербурга - 90 процентов. В целом по стране за последний год информированность общества о нацпроекте "Цифровая экономика", а в частности, о создании онлайн-суперсервисов - единых окон получения государственных и негосударственных услуг в конкретных жизненных ситуациях - выросла до 74 процентов. Чаще других о сервисах осведомлены люди в возрасте 45-59 лет. О развитии экотуризма в России знают 79 процентов участников исследования. О строительстве высокоскоростной магистрали "Москва - Казань" (нацпроект "Модернизация и расширение транспортной инфраструктуры") знают 61 процент, что на 12 процентов выше, чем годом ранее.

Выросла и информированность об организации центров амбулаторной онкологической помощи и строительстве онкологических диспансеров (нацпроект "Здравоохранение"). Она составила 66 процентов.

Справка "РГ"

5 сентября 2005 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале реализации в стране приоритетных национальных проектов. В 2016-2018 годах утверждены паспорта 29 приоритетных национальных проектов.

Власть Работа власти Госуправление Наука и образование ВЦИОМ

Главное сегодня

Путин назвал нерешенные проблемы России
Собрание мусульман РФ издало фетву с неодобрением отказа от вакцинации
"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях
ФМБА начало клинические исследования вакцины от COVID-19
В Турции допустили закрытие границ страны из-за штамма "дельта"
Путин рассказал о своей статье о российско-украинских отношениях
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России