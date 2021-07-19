Врач: Женщины стали чаще болеть коронавирусом

Коронавирус в последнее время значительно "помолодел", а женщины стали болеть им чаще. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главврач московской городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

Он напомнил, что его больница работает в режиме инфекционного госпиталя с 27 марта 2020 года. За это время вирус несколько раз мутировал. "В самом начале мы имели дело с "уханьским штаммом", сегодня "дельта-штамм" коронавируса, с которым мы столкнулись, более заразен и быстрее распространяется в организме, о чем свидетельствует тяжесть состояния поступающих пациентов", - пишет врач.

По его словам, в больницу с подтвержденным ковидом поступают преимущественно женщины старше 50 лет, не делавшие прививку.

Протекать болезнь, отмечает Вечорко, стала стремительнее, чем раньше: теперь от КТ-1 до КТ-4 может пройти всего лишь несколько дней. Изменились и симптомы. Сейчас пациенты чаще жалуются на проблемы с желудочно-кишечным трактом, реже - на потерю обоняния и вкуса.