За сутки в России подтверждено 24 633 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 24 633 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 4007
- 2 Московская область 2504
- 3 Санкт-Петербург 1938
- 4 Нижегородская область 531
- 5 Красноярский край 492
- 6 Воронежская область 485
- 7 Свердловская область 485
- 8 Пермский край 407
- 9 Республика Крым 405
- 10 Иркутская область 402
- 11 Омская область 352
- 12 Ростовская область 340
- 13 Хабаровский край 329
- 14 Забайкальский край 323
- 15 Брянская область 308
- 16 Волгоградская область 297
- 17 Челябинская область 294
- 18 Оренбургская область 289
- 19 Республика Коми 282
- 20 Самарская область 280
- 21 Тверская область 269
- 22 Ставропольский край 267
- 23 Алтайский край 266
- 24 Мурманская область 260
- 25 Приморский край 260
- 26 Тюменская область 258
- 27 Астраханская область 257
- 28 Ульяновская область 253
- 29 Липецкая область 252
- 30 Республика Бурятия 251
- 31 Республика Башкортостан 249
- 32 Ленинградская область 245
- 33 Саратовская область 234
- 34 Краснодарский край 233
- 35 Калининградская область 232
- 36 Пензенская область 230
- 37 Вологодская область 227
- 38 Владимирская область 224
- 39 Архангельская область 223
- 40 Кемеровская область 205
- 41 Смоленская область 201
- 42 Республика Дагестан 199
- 43 Ярославская область 197
- 44 Курская область 196
- 45 Республика Тыва 194
- 46 Республика Карелия 184
- 47 Новосибирская область 183
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 182
- 49 Республика Хакасия 175
- 50 Новгородская область 158
- 51 Тульская область 148
- 52 Удмуртская Республика 145
- 53 Рязанская область 140
- 54 Костромская область 137
- 55 Белгородская область 133
- 56 Чеченская Республика 131
- 57 Севастополь 130
- 58 Калужская область 129
- 59 Псковская область 127
- 60 Амурская область 126
- 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 123
- 62 Курганская область 119
- 63 Кировская область 118
- 64 Республика Калмыкия 112
- 65 Томская область 109
- 66 Ивановская область 106
- 67 Сахалинская область 97
- 68 Тамбовская область 96
- 69 Республика Саха (Якутия) 94
- 70 Орловская область 88
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 73
- 72 Республика Мордовия 66
- 73 Республика Алтай 60
- 74 Республика Чувашия 59
- 75 Республика Марий Эл 58
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 55
- 77 Республика Татарстан 55
- 78 Республика Ингушетия 54
- 79 Камчатский край 52
- 80 Республика Северная Осетия-Алания 50
- 81 Еврейская автономная область 40
- 82 Республика Адыгея 40
- 83 Магаданская область 27
- 84 Ненецкий автономный округ 15
- 85 Чукотский автономный округ 7
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 982 766 случаев (+ 0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Чувашия 0,21%
- 2. Республика Саха (Якутия) 0,22%
- 3. Орловская область 0,23%
За последние сутки подтверждено 719 смертей
- Москва 103
- Санкт-Петербург 102
- Иркутская область 35
- Нижегородская область 27
- Краснодарский край 25
- Московская область 22
- Пензенская область 18
- Пермский край 17
- Алтайский край 17
- Воронежская область 15
- Ульяновская область 15
- Республика Бурятия 15
- Тюменская область 14
- Красноярский край 14
- Ленинградская область 12
- Свердловская область 12
- Челябинская область 12
- Астраханская область 10
- Самарская область 10
- Брянская область 9
- Липецкая область 9
- Мурманская область 9
- Чеченская Республика 9
- Саратовская область 9
- Омская область 8
- Смоленская область 7
- Волгоградская область 7
- Кемеровская область 7
- Рязанская область 6
- Тульская область 6
- Республика Крым 6
- Ставропольский край 6
- Республика Башкортостан 6
- Республика Чувашия 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Новосибирская область 6
- Ярославская область 5
- Вологодская область 5
- Ростовская область 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Забайкальский край 5
- Ивановская область 4
- Калужская область 4
- Курская область 4
- Республика Коми 4
- Удмуртская Республика 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Хабаровский край 4
- Белгородская область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Псковская область 3
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Марий Эл 3
- Оренбургская область 3
- Тверская область 2
- Новгородская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Севастополь 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Республика Хакасия 2
- Приморский край 2
- Республика Ингушетия 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 149 138 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 764 человека
- Москва 7665
- Московская область 2049
- Санкт-Петербург 1298
- Свердловская область 439
- Нижегородская область 398
- Воронежская область 356
- Ростовская область 285
- Брянская область 255
- Забайкальский край 224
- Владимирская область 210
- Омская область 207
- Пермский край 200
- Красноярский край 199
- Самарская область 191
- Республика Хакасия 182
- Кемеровская область 182
- Калининградская область 169
- Тюменская область 169
- Республика Карелия 168
- Курская область 159
- Вологодская область 154
- Архангельская область 152
- Республика Дагестан 150
- Республика Бурятия 150
- Челябинская область 147
- Саратовская область 145
- Ульяновская область 136
- Хабаровский край 130
- Оренбургская область 128
- Рязанская область 107
- Волгоградская область 102
- Кировская область 97
- Новгородская область 94
- Ивановская область 92
- Калужская область 91
- Смоленская область 89
- Республика Коми 87
- Ярославская область 86
- Ямало-Ненецкий автономный округ 85
- Орловская область 74
- Ленинградская область 73
- Тверская область 66
- Липецкая область 64
- Курганская область 64
- Ставропольский край 61
- Республика Башкортостан 58
- Сахалинская область 58
- Тульская область 57
- Мурманская область 54
- Севастополь 54
- Краснодарский край 53
- Республика Тыва 46
- Удмуртская Республика 45
- Новосибирская область 45
- Амурская область 45
- Тамбовская область 44
- Республика Ингушетия 43
- Республика Мордовия 43
- Алтайский край 39
- Республика Калмыкия 38
- Астраханская область 35
- Кабардино-Балкарская Республика 34
- Ханты-Мансийский автономный округ 33
- Иркутская область 29
- Республика Марий Эл 28
- Чеченская Республика 25
- Пензенская область 25
- Томская область 22
- Республика Крым 21
- Республика Чувашия 20
- Республика Алтай 19
- Республика Саха (Якутия) 14
- Костромская область 13
- Республика Северная Осетия - Алания 13
- Республика Адыгея 12
- Камчатский край 12
- Псковская область 11
- Карачаево-Черкесская Республика 11
- Магаданская область 9
- Белгородская область 8
- Республика Татарстан 8
- Чукотский автономный округ 7
- Ненецкий автономный округ 2
- Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 359 995.