За сутки в России подтверждено 24 633 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 24 633 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 4007

2 Московская область 2504

3 Санкт-Петербург 1938

4 Нижегородская область 531

5 Красноярский край 492

6 Воронежская область 485

7 Свердловская область 485

8 Пермский край 407

9 Республика Крым 405

10 Иркутская область 402

11 Омская область 352

12 Ростовская область 340

13 Хабаровский край 329

14 Забайкальский край 323

15 Брянская область 308

16 Волгоградская область 297

17 Челябинская область 294

18 Оренбургская область 289

19 Республика Коми 282

20 Самарская область 280

21 Тверская область 269

22 Ставропольский край 267

23 Алтайский край 266

24 Мурманская область 260

25 Приморский край 260

26 Тюменская область 258

27 Астраханская область 257

28 Ульяновская область 253

29 Липецкая область 252

30 Республика Бурятия 251

31 Республика Башкортостан 249

32 Ленинградская область 245

33 Саратовская область 234

34 Краснодарский край 233

35 Калининградская область 232

36 Пензенская область 230

37 Вологодская область 227

38 Владимирская область 224

39 Архангельская область 223

40 Кемеровская область 205

41 Смоленская область 201

42 Республика Дагестан 199

43 Ярославская область 197

44 Курская область 196

45 Республика Тыва 194

46 Республика Карелия 184

47 Новосибирская область 183

48 Ханты-Мансийский автономный округ 182

49 Республика Хакасия 175

50 Новгородская область 158

51 Тульская область 148

52 Удмуртская Республика 145

53 Рязанская область 140

54 Костромская область 137

55 Белгородская область 133

56 Чеченская Республика 131

57 Севастополь 130

58 Калужская область 129

59 Псковская область 127

60 Амурская область 126

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 123

62 Курганская область 119

63 Кировская область 118

64 Республика Калмыкия 112

65 Томская область 109

66 Ивановская область 106

67 Сахалинская область 97

68 Тамбовская область 96

69 Республика Саха (Якутия) 94

70 Орловская область 88

71 Кабардино-Балкарская Республика 73

72 Республика Мордовия 66

73 Республика Алтай 60

74 Республика Чувашия 59

75 Республика Марий Эл 58

76 Карачаево-Черкесская Республика 55

77 Республика Татарстан 55

78 Республика Ингушетия 54

79 Камчатский край 52

80 Республика Северная Осетия-Алания 50

81 Еврейская автономная область 40

82 Республика Адыгея 40

83 Магаданская область 27

84 Ненецкий автономный округ 15

85 Чукотский автономный округ 7 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 982 766 случаев (+ 0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Чувашия 0,21%

2. Республика Саха (Якутия) 0,22%

3. Орловская область 0,23% За последние сутки подтверждено 719 смертей Москва 103

Санкт-Петербург 102

Иркутская область 35

Нижегородская область 27

Краснодарский край 25

Московская область 22

Пензенская область 18

Пермский край 17

Алтайский край 17

Воронежская область 15

Ульяновская область 15

Республика Бурятия 15

Тюменская область 14

Красноярский край 14

Ленинградская область 12

Свердловская область 12

Челябинская область 12

Астраханская область 10

Самарская область 10

Брянская область 9

Липецкая область 9

Мурманская область 9

Чеченская Республика 9

Саратовская область 9

Омская область 8

Смоленская область 7

Волгоградская область 7

Кемеровская область 7

Рязанская область 6

Тульская область 6

Республика Крым 6

Ставропольский край 6

Республика Башкортостан 6

Республика Чувашия 6

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Новосибирская область 6

Ярославская область 5

Вологодская область 5

Ростовская область 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Забайкальский край 5

Ивановская область 4

Калужская область 4

Курская область 4

Республика Коми 4

Удмуртская Республика 4

Республика Саха (Якутия) 4

Хабаровский край 4

Белгородская область 3

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Псковская область 3

Республика Дагестан 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Марий Эл 3

Оренбургская область 3

Тверская область 2

Новгородская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Севастополь 2

Республика Мордовия 2

Кировская область 2

Республика Хакасия 2

Приморский край 2

Республика Ингушетия 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 149 138 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 764 человека Москва 7665

Московская область 2049

Санкт-Петербург 1298

Свердловская область 439

Нижегородская область 398

Воронежская область 356

Ростовская область 285

Брянская область 255

Забайкальский край 224

Владимирская область 210

Омская область 207

Пермский край 200

Красноярский край 199

Самарская область 191

Республика Хакасия 182

Кемеровская область 182

Калининградская область 169

Тюменская область 169

Республика Карелия 168

Курская область 159

Вологодская область 154

Архангельская область 152

Республика Дагестан 150

Республика Бурятия 150

Челябинская область 147

Саратовская область 145

Ульяновская область 136

Хабаровский край 130

Оренбургская область 128

Рязанская область 107

Волгоградская область 102

Кировская область 97

Новгородская область 94

Ивановская область 92

Калужская область 91

Смоленская область 89

Республика Коми 87

Ярославская область 86

Ямало-Ненецкий автономный округ 85

Орловская область 74

Ленинградская область 73

Тверская область 66

Липецкая область 64

Курганская область 64

Ставропольский край 61

Республика Башкортостан 58

Сахалинская область 58

Тульская область 57

Мурманская область 54

Севастополь 54

Краснодарский край 53

Республика Тыва 46

Удмуртская Республика 45

Новосибирская область 45

Амурская область 45

Тамбовская область 44

Республика Ингушетия 43

Республика Мордовия 43

Алтайский край 39

Республика Калмыкия 38

Астраханская область 35

Кабардино-Балкарская Республика 34

Ханты-Мансийский автономный округ 33

Иркутская область 29

Республика Марий Эл 28

Чеченская Республика 25

Пензенская область 25

Томская область 22

Республика Крым 21

Республика Чувашия 20

Республика Алтай 19

Республика Саха (Якутия) 14

Костромская область 13

Республика Северная Осетия - Алания 13

Республика Адыгея 12

Камчатский край 12

Псковская область 11

Карачаево-Черкесская Республика 11

Магаданская область 9

Белгородская область 8

Республика Татарстан 8

Чукотский автономный округ 7

Ненецкий автономный округ 2

Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 359 995. Эксперт пояснил, почему не может быть третьей волны коронавируса