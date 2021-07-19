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19.07.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 24 633 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 24 633 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 4007
  • 2 Московская область 2504
  • 3 Санкт-Петербург 1938
  • 4 Нижегородская область 531
  • 5 Красноярский край 492
  • 6 Воронежская область 485
  • 7 Свердловская область 485
  • 8 Пермский край 407
  • 9 Республика Крым 405
  • 10 Иркутская область 402
  • 11 Омская область 352
  • 12 Ростовская область 340
  • 13 Хабаровский край 329
  • 14 Забайкальский край 323
  • 15 Брянская область 308
  • 16 Волгоградская область 297
  • 17 Челябинская область 294
  • 18 Оренбургская область 289
  • 19 Республика Коми 282
  • 20 Самарская область 280
  • 21 Тверская область 269
  • 22 Ставропольский край 267
  • 23 Алтайский край 266
  • 24 Мурманская область 260
  • 25 Приморский край 260
  • 26 Тюменская область 258
  • 27 Астраханская область 257
  • 28 Ульяновская область 253
  • 29 Липецкая область 252
  • 30 Республика Бурятия 251
  • 31 Республика Башкортостан 249
  • 32 Ленинградская область 245
  • 33 Саратовская область 234
  • 34 Краснодарский край 233
  • 35 Калининградская область 232
  • 36 Пензенская область 230
  • 37 Вологодская область 227
  • 38 Владимирская область 224
  • 39 Архангельская область 223
  • 40 Кемеровская область 205
  • 41 Смоленская область 201
  • 42 Республика Дагестан 199
  • 43 Ярославская область 197
  • 44 Курская область 196
  • 45 Республика Тыва 194
  • 46 Республика Карелия 184
  • 47 Новосибирская область 183
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 182
  • 49 Республика Хакасия 175
  • 50 Новгородская область 158
  • 51 Тульская область 148
  • 52 Удмуртская Республика 145
  • 53 Рязанская область 140
  • 54 Костромская область 137
  • 55 Белгородская область 133
  • 56 Чеченская Республика 131
  • 57 Севастополь 130
  • 58 Калужская область 129
  • 59 Псковская область 127
  • 60 Амурская область 126
  • 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 123
  • 62 Курганская область 119
  • 63 Кировская область 118
  • 64 Республика Калмыкия 112
  • 65 Томская область 109
  • 66 Ивановская область 106
  • 67 Сахалинская область 97
  • 68 Тамбовская область 96
  • 69 Республика Саха (Якутия) 94
  • 70 Орловская область 88
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 73
  • 72 Республика Мордовия 66
  • 73 Республика Алтай 60
  • 74 Республика Чувашия 59
  • 75 Республика Марий Эл 58
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 55
  • 77 Республика Татарстан 55
  • 78 Республика Ингушетия 54
  • 79 Камчатский край 52
  • 80 Республика Северная Осетия-Алания 50
  • 81 Еврейская автономная область 40
  • 82 Республика Адыгея 40
  • 83 Магаданская область 27
  • 84 Ненецкий автономный округ 15
  • 85 Чукотский автономный округ 7

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 982 766 случаев (+ 0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Чувашия 0,21%
  • 2. Республика Саха (Якутия) 0,22%
  • 3. Орловская область 0,23%
За последние сутки подтверждено 719 смертей
  • Москва 103
  • Санкт-Петербург 102
  • Иркутская область 35
  • Нижегородская область 27
  • Краснодарский край 25
  • Московская область 22
  • Пензенская область 18
  • Пермский край 17
  • Алтайский край 17
  • Воронежская область 15
  • Ульяновская область 15
  • Республика Бурятия 15
  • Тюменская область 14
  • Красноярский край 14
  • Ленинградская область 12
  • Свердловская область 12
  • Челябинская область 12
  • Астраханская область 10
  • Самарская область 10
  • Брянская область 9
  • Липецкая область 9
  • Мурманская область 9
  • Чеченская Республика 9
  • Саратовская область 9
  • Омская область 8
  • Смоленская область 7
  • Волгоградская область 7
  • Кемеровская область 7
  • Рязанская область 6
  • Тульская область 6
  • Республика Крым 6
  • Ставропольский край 6
  • Республика Башкортостан 6
  • Республика Чувашия 6
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Новосибирская область 6
  • Ярославская область 5
  • Вологодская область 5
  • Ростовская область 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Забайкальский край 5
  • Ивановская область 4
  • Калужская область 4
  • Курская область 4
  • Республика Коми 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Хабаровский край 4
  • Белгородская область 3
  • Орловская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Псковская область 3
  • Республика Дагестан 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Марий Эл 3
  • Оренбургская область 3
  • Тверская область 2
  • Новгородская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Севастополь 2
  • Республика Мордовия 2
  • Кировская область 2
  • Республика Хакасия 2
  • Приморский край 2
  • Республика Ингушетия 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 149 138 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 764 человека
  • Москва 7665
  • Московская область 2049
  • Санкт-Петербург 1298
  • Свердловская область 439
  • Нижегородская область 398
  • Воронежская область 356
  • Ростовская область 285
  • Брянская область 255
  • Забайкальский край 224
  • Владимирская область 210
  • Омская область 207
  • Пермский край 200
  • Красноярский край 199
  • Самарская область 191
  • Республика Хакасия 182
  • Кемеровская область 182
  • Калининградская область 169
  • Тюменская область 169
  • Республика Карелия 168
  • Курская область 159
  • Вологодская область 154
  • Архангельская область 152
  • Республика Дагестан 150
  • Республика Бурятия 150
  • Челябинская область 147
  • Саратовская область 145
  • Ульяновская область 136
  • Хабаровский край 130
  • Оренбургская область 128
  • Рязанская область 107
  • Волгоградская область 102
  • Кировская область 97
  • Новгородская область 94
  • Ивановская область 92
  • Калужская область 91
  • Смоленская область 89
  • Республика Коми 87
  • Ярославская область 86
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 85
  • Орловская область 74
  • Ленинградская область 73
  • Тверская область 66
  • Липецкая область 64
  • Курганская область 64
  • Ставропольский край 61
  • Республика Башкортостан 58
  • Сахалинская область 58
  • Тульская область 57
  • Мурманская область 54
  • Севастополь 54
  • Краснодарский край 53
  • Республика Тыва 46
  • Удмуртская Республика 45
  • Новосибирская область 45
  • Амурская область 45
  • Тамбовская область 44
  • Республика Ингушетия 43
  • Республика Мордовия 43
  • Алтайский край 39
  • Республика Калмыкия 38
  • Астраханская область 35
  • Кабардино-Балкарская Республика 34
  • Ханты-Мансийский автономный округ 33
  • Иркутская область 29
  • Республика Марий Эл 28
  • Чеченская Республика 25
  • Пензенская область 25
  • Томская область 22
  • Республика Крым 21
  • Республика Чувашия 20
  • Республика Алтай 19
  • Республика Саха (Якутия) 14
  • Костромская область 13
  • Республика Северная Осетия - Алания 13
  • Республика Адыгея 12
  • Камчатский край 12
  • Псковская область 11
  • Карачаево-Черкесская Республика 11
  • Магаданская область 9
  • Белгородская область 8
  • Республика Татарстан 8
  • Чукотский автономный округ 7
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 359 995.

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