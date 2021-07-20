Эксперт: С-500 могут прикрывать средства стратегического сдерживания

По словам Мураховского, С-500 построены по идеологии разделения и могут уничтожать как аэродинамические цели, так и баллистические, в том числе в ближнем Космосе. "В данном случае проверялась система работы по баллистическим целям, где используется ракета марки 77Н6", - сказал эксперт.

"Испытания ракеты прошли успешно, надо теперь дождаться акта государственной комиссии о приеме системы С-500 на вооружение. Пока никаких объективных причин по ее принятию в конце года нет. Надеюсь, движемся к финишу", - сказал Мураховский.

По мнению эксперта, после принятия на вооружения комплекс может быть поставлен на прикрытие московского промышленного района, где будет работать в связке с системами противоракетной обороны А-135 "Амур" . Кроме того, С-500 могут использовать для прикрытия средств стратегического сдерживания и систем центрального государственного управления.