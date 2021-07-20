Французы выяснили причины дорожной агрессии. Выводы удивили

Марка Citroen провела в Великобритании собственное исследование о том, какие факторы влияют на агрессивное вождение. Выяснилось, что всему виной уровень комфорта.

Итак, оказалось, что 40% водителей связывают дорожную агрессию с недостаточным комфортом в автомобиле. Из 2 000 опрошенных респондентов 62% признали, что испытывали за рулем приступы ярости во время стрессовых ситуаций. При этом 47% стали жертвами агрессивного поведения на дороге со стороны других участников движения.

Помимо этого, около 50% автомобилистов указали, что именно ярость провоцирует ДТП. У 39% водителей озлобленность вызывает опасный обгон, у 37% - неиспользование поворотников.

Также 55% респондентов во время стрессовых ситуаций сигналят, а 51% опрошенных ругается. Что касается местности, то 25% водителей раздражаются на крупных автомагистралях, 29% - на кольцевых развязках, 37% - в центре города с интенсивным и загруженным движением.

Французский автопроизводитель пытается исключить проявление агрессивного вождения за счёт фирменной программы Citroën Advanced Comfort. К примеру, в C3 Aircross внедрены комфортабельные сиденья с увеличенной на 15 мм толщиной упругого материала в подушке. Такое решение должно снизить степень озлобленности у автомобилистов.