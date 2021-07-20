Козак усомнился во вступлении Украины в Евросоюз и НАТО

Украина вряд ли в обозримом будущем станет членом ЕС и НАТО, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

"По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем", - заявил политик в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ.

Козак отметил, что вступление в любые альянсы является суверенным правом Украины независимо от того, выгодно это или невыгодно России. Все, что может сделать Москва в этих условиях - это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с российской стороной. "С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция", - заключил Козак.

Между тем на конференции в Батуми лидеры Грузии, Украины и Молдавии подписали совместный меморандум, в котором подтвердили стремление вступить в ЕС. Согласно документу, это дает стимул к проведению более глубоких реформ. Со своей стороны глава Евросовета Шарль Мишель дал положительную оценку перспективам взаимодействия, но оставил за скобками вопрос о приеме в Евросоюз.