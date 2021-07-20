Матвиенко: Без достижения равенства полов в мире нельзя повысить качество жизни

Повысить качество жизни людей не получится без полноправного вовлечения женщин в цифровизацию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в онлайн-обращении на форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по образованию и снижению бедности среди женщин.

"Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей. А это невозможно без достижения гендерного равенства и полноправного вовлечения женщин", - приводит слова Матвиенко пресс-служба Совфеда.

По оценке сенатора, из-за пандемии COVID-19 под угрозой оказалось достойное будущее многих стран, где ухудшилось положение женщин. "Пандемия стала серьезным вызовом системе образования, одновременно высветив его все возрастающую важность в сегодняшнем мире", - добавила спикер СФ.

Также Валентина Матвиенко рассказала о принятых в России мерах, которые позволили избежать кризиса системы здравоохранения, масштабного локдауна, срыва образовательного процесса, всплеска бедности. "Мы готовы делиться нашими наработками, опытом со всеми заинтересованными странами и международными структурами", - пообещала она.

Председатель Совфеда обратила внимание на значение Университета ШОС. "Цель его создания - это, прежде всего, развитие интеграционных процессов в образовательной сфере, расширение возможностей для молодежи наших стран, в том числе, разумеется, и девушек, получать качественное современное образование", - пояснила политик.

Форум прошел в Пекине в рамках празднования 20-летия ШОС, его организовала Всекитайская федерация женщин. Спикер Совета Федерации подчеркнула, что КНР и ее председатель Си Цзиньпин вносят весомый вклад в продвижение женской повестки, практическое решение задач как в своей стране, так и на международной арене.