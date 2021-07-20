Первая партия БМП-1 из Греции скоро отправится в Египет

Греция намерена передать Египту находившиеся у нее на вооружении БМП-1. На проходившей в мае в Афинах Международной оборонной выставке DEFEA 2021 был представлен образец боевой машины пехоты, прошедшей ремонт на одном из местных предприятий.

Σάββας Βλάσσης: Ανακατασκευασμένο ΒΜΡ-1 από τα ΕΑΣ στην DEFEA 2021 https://t.co/2XMipndiEd — Proelasi (@Proelasi) July 17, 2021

Как отмечается, в ходе работ на башне, вооруженной 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром", теперь предусмотрен монтаж противотанкового управляемого ракетного комплекса "Конкурс".

В ходе эксплуатации в греческой армии были установлены крупнокалиберные пулеметы M2HB Browning, в настоящее время их удалили.

Сейчас на заводе, где ведется подготовка поставки, находится семь машин, восстановление которых тормозится из-за проблем с комплектующими. Тем не менее, ожидается, что в сентябре начнутся ходовые испытания первых трех готовых "единиц".

Всего сухопутные войска АРЕ должны на безвозмездной основе получить 92 таких бронемашины. Информация об этом впервые была обнародована в 2019 году.

Греция в начале 90-х годов получила из Германии около 500 БМП-1 советского производства, которые ранее эксплуатировались в Национальной народной армии ГДР.

Известно, что часть из этих машин стали выполнять функции противовоздушной обороны. С них демонтировали башни и установили малокалиберные автоматические зенитные пушки ЗУ-23-2.

Ранее Греция уже поставляла такие БМП Ираку, всего 100 штук.