Проценко предложил коллегам из регионов определить критерии развития медицины

Практикующие медики сами должны выработать критерии развития российской медицины, считает главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. 20 июля он провел с коллегами из регионов первый онлайн-консилиум.

"Россия - большая страна, и не везде есть то, что есть в больнице в Коммунарке. Тем не менее, мы обязаны заложить такие критерии развития здравоохранения, чтобы и жители мегаполиса, и сельских территорий чувствовали качественные изменения в современной медицине", - приводит слова Проценко пресс-служба "Единой России", на площадке которой прошел консилиум.

По мнению главврача Чебоксарской районной больницы Владимира Викторова, нормативы выделения средств на фельдшерско-акушерские пункты необходимо пересмотреть. "Мое предложение - ввести повышающий коэффициент подушевого финансирования для сельских жителей. И дополнительно стимулировать медиков к работе в сельских районах", - сказал он.

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Артем Бичаев напомнил, что за прошлый год в регионах было построено немногим более 70% от запланированного количества медицинских объектов. За первое полугодие 2021-го отставание удалось ликвидировать, и число сданных объектов достигло 1268. "На сегодняшний день в шести субъектах РФ 91 объект не введен в эксплуатацию. А на 16 объектов в Тверской области даже закупочные процедуры не проходят, в единую систему не вводил никто никакие данные", - добавил Бичаев.

Нередко люди не знают о том, что могут получать высокотехнологичные медицинские услуги, сказал главврач Федерального центра нейрохирургии, депутат Тюменской областной думы Альберт Суфианов.

Кадровый дефицит медицинских специалистов в сельской местности вызван тем, что выпускники вузов стремятся попасть на работу в учреждения в крупных городах, отметил главный хирург одного из частных столичных госпиталей Бадма Башанкаев. По его мнению, одного миллиона рублей подъемных средств, который выделяется по программе "Земский доктор", не всегда достаточно.