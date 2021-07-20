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20.07.2021 08:21
Рубрика: Общество

Более 3 тысяч сотрудников МФЦ и соцзащиты Москвы помогают в центрах вакцинации

Текст: Любовь Проценко
В центрах вакцинации врачам и москвичам помогают сотрудники центров госуслуг и Департамента труда и социальной защиты столицы. Сейчас более двух тысяч специалистов офисов "Мои Документы" сопровождают горожан в пунктах по всему городу, а около тысячи их коллег из Департамента соцзащиты - в двух крупнейших пунктах, расположенных в Гостином дворе и Лужниках. Все сотрудники одеты в фирменную одежду, и их легко найти.

Процесс вакцинации предполагает определенную подготовку: заполнение документов, соблюдение масочно-перчаточного режима и социальной дистанции во время ожидания. Эти административные функции выполняют помощники - специалисты офисов "Мои Документы" и Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, среди которых сотрудники центров социального обслуживания, центров поддержки семьи и детства, сотрудники районных отделов "Московского долголетия" и работники "Московских социальных центров". Сотрудники отвечают на вопросы жителей, подсказывают, как найти нужный кабинет и обеспечивают соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В пунктах вакцинации по всему городу с этими задачами помогают более двух тысяч сотрудников центров госуслуг - их легко узнать по фирменной форме "Мои Документы". В двух крупнейших точках - в Гостином дворе и Лужниках - также трудятся около тысячи сотрудников Департамента труда и соцзащиты. Кроме того, здесь работают 28 специалистов Московской службы психологической помощи населению. Они оказывают помощь посетителям пунктов вакцинации и проводят экспресс-консультации.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Профессор рассказал о последствиях неполной вакцинации от коронавируса

Благодаря помощи специалистов у медицинских работников освобождается время для общения с пациентами, им не нужно заниматься бумажной работой. Это особенно значимо сейчас, когда поток вакцинирующихся значительно увеличился. А пришедшие на прививку москвичи, в свою очередь, получают практически персональное сопровождение, ответы на все вопросы и добродушное отношение.

В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. В 119 центрах на базе городских поликлиник вакцинация проводится по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва". Они работают с 8 утра до 22 вечера, но по факту принимают до последнего посетителя. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях. Подробная информация о вакцинации опубликована на сайте мэра. Кроме того, в столице проводится вакцинация иностранных граждан. Для них заработал крупнейший центр вакцинации в "Лужниках". Также иностранцы могут сделать прививку в миграционном центре в Сахарово и в 25 поликлиниках. Ознакомиться подробнее можно по ссылке. Также в столице проводится повторная вакцинация от COVID-19 в 21 пункте.

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