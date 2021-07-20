Стали известны характеристики нового российского истребителя

В Сети появилось видео показа нового истребителя Сухого президенту РФ Владимиру Путину. В кадр попали экраны с тактико-техническими характеристиками машины - она, кстати, называется ЛТС (легкий тактический самолет) - и графиком ее испытаний.

Судя по графику, в Жуковском представлен все-таки макет - хотя и хорошо детализированный, с полноценной кабиной. Первый полет ЛТС намечен на 2023 год, а постройка нескольких образцов для испытаний - на 2024-2025 годы. Еще через год разработчики машины рассчитывают получить положительное заключение и начать производство установочной партии.

Как следует из представленных характеристик, истребитель будет способен развивать скорость 1,8-2 Маха и нести 7800 килограммов полезной нагрузки. Дальность его полета 3000 км, потолок 16,5 км. ЛТС выполнен с применением технологий малозаметности и способен применять современные авиационные средства поражения, размещенные во внутренних отсеках.

В состав бортового оборудования входят РЛС с АФАР, система круговой оптической и радиотехнической разведки, оптическая станция наведения, встроенные средства РЭБ. Кабина летчика оснащена информационно-управляющим полем пятого поколения. Аналогично Су-57 искусственный интеллект нового истребителя берет на себя рутинные операции, освобождая летчика для выполнения боевой задачи. Открытая архитектура самолета позволяет с минимальными затратами переделать его в беспилотник или двухместный истребитель.

Презентация ЛТС на МАКС-2021 запланирована на 18 часов.