В СИЗО в Приморье попытались передать спрятанные в колбасе мобильники

26 предметов, запрещенных к передаче лицам, находящимся в следственном изоляторе, изъяли сотрудники приморского СИЗО-1 при досмотре посылки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Посылка предназначалась одному из обвиняемых. Мобильные телефоны и комплектующие к ним были спрятаны в колбасных изделиях и мясных деликатесах в вакуумной упаковке. Там уместились 14 телефонов, восемь комплектующих к ним и четыре сим-карты.

В пресс-службе отметили, что передача подобных предметов в учреждения уголовно-исправительной системы влечет за собой административную ответственность.