В Перми начали снимать новый сезон сериала "Реальные пацаны"

В Перми вновь начались съемки сериала "Реальные пацаны". В главных ролях традиционно снимутся Николай Наумов (Колян), Зоя Бербер (Валерия), Марина Федункив (Марина) и другие актеры, известные зрителям по предыдущим сезонам, сообщает KP.Ru. Режиссер - Жанна Кадникова.

По сюжету Колян, отсидевший в тюрьме, испытает кризис среднего возраста, вернется в старую квартиру, где он жил вместе с мамой и отчимом Арменкой, и вспомнит весь свой жизненный путь. Свои воспоминания главный герой будет описывать в автобиографичной книге под названием "Последний реальный пацан".

Новый сезон сериала будет состоять из 20 серий.

Съемки продлятся три месяца, а премьера состоится в 2022 году.