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20.07.2021 12:20

За три года в Чувашии отремонтируют дома 93 тысяч жителей

Текст: Сергей Кирсанов
В течение ближайших трех лет в Чувашии проведут капитальный ремонт 606 многоквартирных домов.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Об этом на еженедельном совещании в Доме правительства региона заявил гендиректор республиканского фонда капремонта многоквартирных домов Вячеслав Долгов. По его словам, суммарный объем финансирования программы составляет более 3,5 миллиарда рублей. На эти средства запланирован ремонт домов общей площадью свыше 2,1 миллиона квадратных метров. Более комфортные условия проживания получат около 93 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Только в этом году, отметил Долгов, капитальный ремонт должен быть проведен в 210 многоквартирных домах. Договоры уже заключены по 84 постройкам, завершить работы в них планируется к 30 августа. В трех домах по плану 2021 года капремонт завершен.

В них была обновлена кровля, подвальные помещения, утеплены фасады, полностью заменены системы электроснабжения, газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации и водоотведения, теплоснабжения, а также модернизировано лифтовое оборудование.

Напомним, в марте этого года республиканская программа капитального ремонта была расширена, в целом она охватывает 5 тысяч 234 дома, в которых проживают более 736 тысяч человек.

За последние шесть в регионе было отремонтировано свыше 1,6 тысячи жилых построек. Таким образом, по данным фонда, в Чувашии был модернизирован каждый третий многоквартирный дом.

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