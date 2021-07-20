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20.07.2021,  
10:13
Текст:  Светлана Цыганкова

Боевые расчеты ЗВО на полигоне уничтожили наземные и воздушные цели

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Боевые расчеты Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа поразили технику и живую силу "противника". Учения проходили на полигоне Ашулук в Астраханской области, стреляли из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Как сообщили в пресс-службе ЗВО, колонна техника совершила марш, преодолев участки пересеченной и зараженной местности, а расчеты наземной охраны и обороны отразили нападение разведывательно-диверсионной группы. Потом в дело вступили боевые расчеты ЗРПК "Панцирь-С", они контролировали воздушное пространство в районе дислокации зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

Военнослужащие обнаружили, сопроводили и уничтожили воздушные и наземные объекты условного неприятеля. Выпустили зенитные управляемые ракеты, стреляли из зенитных автоматов калибра 30 миллиметров.

"Панцирь-С" - зенитный ракетно-пушечный комплекс. Действует на расстоянии от 200 метров до 20 километров. Предназначен для прикрытия военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности - С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф".

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