На Дону установлен новый максимум потребления электроэнергии

В сетях ростовского филиала "Россети Юг" новый летний максимум потребления электрической мощности зафиксирован 20 июля - 2390 МВт. Это на 194 МВт больше максимума, достигнутого 6 июля 2020 года.

В ЕЭС России, по данным АО "СО ЕЭС", новый летний максимальный уровень потребления электрической мощности достигнут 19 июля. Он составил 126 142 МВт. Это на 1 377 МВт выше предыдущего летнего максимума потребления, пройденного 24 июня 2021 года, и на 5 765 МВт выше рекордного летнего максимума прошлых лет, достигнутого 21 июня 2019 года.

Рост энергопотребления напрямую связан с установившейся в южных регионах жарой. В эти дни температура воздуха держится на уровне 41-42 градуса Цельсия. Массово используются системы кондиционирования, другая климатическая техника, холодильники и морозильники, в том числе промышленные. Потребители превышают объем потребляемой мощности, закрепленный в индивидуальных договорах электроснабжения, создается дополнительная нагрузка на сеть. Поэтому по возможности нужно избегать одновременного использования мощной техники.

Одна из причин снижения качества электроснабжения - хищение электроэнергии: в жару несознательные граждане, желая сэкономить на работе энергоемкой техники, используют всевозможные схемы обхода счетчиков электроэнергии.

Сезонные кафе, торговые точки, перерабатывающие предприятия, которые используют промышленные морозильники и климатическую технику, также нередко используют незаконные и опасные схемы подключения к сети. Они дестабилизируют энергосистему, при возросших нагрузках ведут к сбоям, скачкам напряжения, замыканиям и пожарам.

Для энергетиков важно сейчас обеспечить надежную работу подстанций и сетей. В зоне их особого внимания в этот период маслонаполненное оборудование и оборудование, находящееся под давлением. Чтобы предотвратить возможные нарушения, энергетики проводят дополнительные осмотры оборудования подстанций, постоянно проверяют работу маслонаполненного оборудования, контролируют функционирование систем охлаждения, следят за строгим соблюдением противопожарных мер на территории подстанций.

Опасность для распределительных сетей представляют и низовые пожары - перегрев, перекрытие продуктами горения и т.п. Их причинами становятся незаконное складирование и накопление мусора в охранных зонах ВЛ, несогласованные сельхозработы, активный отдых с разжиганием костров. Все это в условиях аномальной жары может привести к нарушению электроснабжения и поражению током.

В период максимальных дневных температур энергетики просят рационально планировать потребление электроэнергии, чтобы избежать перегрузки сети и технологических нарушений:

- не включать одновременно все сплит-системы в нескольких комнатах;

- перенести по возможности на ночное время суток работу программируемой крупной бытовой техники (стиральные и сушильные машинки, электрические духовки и т.п.);

- не стоит одновременно включать в сеть

мощную технику: микроволновые печи, утюги, электрочайники, стиральные машины, кондиционеры;

- следует отложить до нормализации уличной температуры необязательное использование техники;

- даже выключенные из сети компьютеры, телевизоры, игровые приставки, отключенное освещение в пустых помещениях помогут снизить нагрузку на энергосистему.