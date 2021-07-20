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20.07.2021,  
10:03
Текст:  Антон Валагин

Новый радар в Крыму возьмет под контроль Атлантику

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Дальняя радиолокационная станция метрового диапазона "Воронеж-М" в Крыму сможет контролировать ракетные пуски из центра Атлантического океана.

Фото: Нина Падалко/РИА Новости
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- Новая РЛС возьмет под наблюдение Средиземное море, север Африки и центральную Атлантику. Станция будет иметь цифровые фазированные антенные решетки с мощной защитой от помех. Она будет контролировать в указанных районах пуски ракет - в том числе межконтинентальных, - рассказал "Интерфаксу" генеральный конструктор СПРН Сергей Боев. Он добавил, что проектно-техническая документация на строительство большого радара под Севастополем утверждена.

Ранее сообщалось, что крымскую РЛС планируется ввести в строй в 2024 году на месте советского дальнего радара "Днепр". Она усилит возможности действующей РЛС в Армавире.

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