Новый радар в Крыму возьмет под контроль Атлантику

Дальняя радиолокационная станция метрового диапазона "Воронеж-М" в Крыму сможет контролировать ракетные пуски из центра Атлантического океана.

- Новая РЛС возьмет под наблюдение Средиземное море, север Африки и центральную Атлантику. Станция будет иметь цифровые фазированные антенные решетки с мощной защитой от помех. Она будет контролировать в указанных районах пуски ракет - в том числе межконтинентальных, - рассказал "Интерфаксу" генеральный конструктор СПРН Сергей Боев. Он добавил, что проектно-техническая документация на строительство большого радара под Севастополем утверждена.

Ранее сообщалось, что крымскую РЛС планируется ввести в строй в 2024 году на месте советского дальнего радара "Днепр". Она усилит возможности действующей РЛС в Армавире.