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20.07.2021,  
11:00
Текст:  Антон Валагин

Россия получила иностранные заказы на МиГ-35

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ получила из-за рубежа две заявки на поставки истребителей МиГ-35.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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- Это новейшая многофункциональная машина. в 2019-2020 годах к нам поступило три обращения иностранных заказчиков по МиГ-35: одно на показ и два на поставку, - рассказал РИА Новости директор ФСВТС Дмитрий Шугаев в преддверии открытия МАКС-2021.

МиГ-35 - развитие мирового бестселлера МиГ-29 на новом технологическом уровне. Самолет имеет сниженную радиолокационную заметность, оснащен радаром с АФАР, более мощными двигателями, нашлемной системой целеуказания. Истребитель имеет возможность применять все типы авиационных средств поражения из арсенала ВКС России.

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