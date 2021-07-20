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20.07.2021 19:08
Рубрика: В мире

СМИ: Британия бросит вызов Китаю в Южно-Китайском море

Текст: Александр Саможнев
Корабли из ударной авианосной группы ВМС Великобритании в августе войдут в Южно-Китайское море независимо от того, какой будет потенциальная реакция Китая, заявил в интервью газете The Times британский министр обороны Бен Уоллес.

По словам военного, Китай организует сопровождение судов, следующих через международные воды по совершенно законным маршрутам, и угрожает таким судам. "Мы будем уважать Китай и надеемся на то, что Китай уважает нас", - указал Уоллес. Он особо отметил, что британские корабли выберут курс, соответствующий нормам международного права.

Фото: EPA PHOTO/AP POOL/STR
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Министр не ответил на вопрос о том, планируется ли проход через 12-мильную зону вокруг островов, которые Китай считает своими. Но при этом утверждал, что "защита свободы судоходства в международных водах является долгом Соединенного Королевства".

На протяжении многих лет в Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья. Китай наряду с Вьетнамом претендует на эти территории. Минобороны КНР выразило 12 июля протест США в связи с "вторжением" американского эсминца Benfold в китайские территориальные воды у Парасельских островов.

По всей вероятности, после выхода из ЕС Британия намерена проводить более активную силовую политику. Стало известно о том, что британский спецназ возьмет на себя новую тайную миссию против Китая и России, при этом акцент смещается на противодействие "крупным государственным противникам", пишет The Times.

Предполагается, что спецподразделения могут работать совместно с разведслужбой MI6. Они будут следить за военными и разведывательными подразделениями России и КНР, обучать военно-морские силы стран, расположенных у Южно-Китайского моря, для лучшей защиты от "враждебности Китая".

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