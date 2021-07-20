Умер автор "Ушаночки" Геннадий Жаров

20 июля на 73-м году жизни скончался легендарный шансонье Геннадий Жаров - советский, российский певец и автор песен. Сообщение об этом появилось в Instagram радио "Шансон".

"Радио "Шансон" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Геннадия Викторовича, а также всем поклонникам творчества шансонье. Вечная память", - говорится в некрологе.

Геннадий Викторович Сильчук (настоящая фамилия) родился 13 июня 1949 года в семье артиста Мосэстрады. В 1968-м окончил Химический техникум и почти сразу был призван на службу в армию. Служил в Баку в войсках ПВО, где выступал в качестве басиста армейского ансамбля.

Первые песни начал писать в 70-е, участвовал в различных фестивалях, слётах и концертах. Некоторое время был вокалистом и бас-гитаристом ВИА "Контрасты" при Бауманском телефонном узле в Москве.

Окончив Московский автомеханический институт в 1980-м, работал по полученной специальности инженер-конструктор. В том же году занял первое место на фестивале авторской песни, получил диплом, подписанным Яном Френкелем. В 1990-м создал группу при содействии продюсера Сергея Трофимова (не путать с Трофимом).

В 1992-м выпустил альбом "Ушаночка" проекта "Геннадий Жаров и группа "Амнистия-II" - с одноименной песней, ставшей одной из наиболее известных в жанре. Туда же вошла другая прославленная композиция автора - "Аксинья".