Умер легендарный греческий актер и певец Толис Воскопулос

Уважаемый на родине греческий актер и важнейший исполнитель в душевнейшем жанре лаика Толис Воскопулос скончался 19 июля, не дожив ровно неделю до своего 81-летия. О смерти артиста сообщает FWS.

Певец был госпитализирован из-за проблем с легкими еще в мае. Рядом с ним до последнего находились жена и дочь.

Толис Воскопулос родился 26 июля 1940 года и был двенадцатым ребенком в семье - единственным братом одиннадцати сестер. В 1958-м дебютировал в театре. В 1963-м - в кино. В 1968-м выпустил свой первый шлягер Step-by-step, за считанные дни разошедшийся немыслимым для Греции тех лет тиражом в 300 000 копий.

За годы карьеры Толис сотрудничал практически со всеми ведущими артистами страны, а культовость его статуса в какой-то момент перестала поддаваться измерению.

Супруга - Ангела Гереку, политик, бывший заместитель министра культуры и туризма Греции, оставившая свой пост из-за мужа. Точнее из-за его долгов, которые на 2010 год превысили пять миллионов. Был большой скандал - национальному достоянию грозило уголовное расследование.

Лаика - самый популярный стиль греческой музыки, использующий традиционные мотивы. Сформировался в 50-е годы и достиг пика в 60-80-е.

В немалой степени - под влиянием ребетики, тамошнего "блатняка" (мангасы, или ребеты, - греческие криминальные типажи и уголовники).

Начиная с зарождения в 20-30-х годах, ребетика, как и, например, "блатные" песни в СССР, находилась в андеграунде и распространялась полуподпольно, а ее исполнители подвергались активным репрессиям. Знатока и собирателя такого рода песен Петропулоса, издавшего книгу о ребетике, и вовсе посадили в тюрьму.

Но кончилось всё славно - в 2017-м ЮНЕСКО внесла ребетику в список нематериального культурного наследия.