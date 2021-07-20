Указ губернатора Владимирской области от 20 июля 2021 года № 116 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача по Владимирской области от 15.07.2021 № 4 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" постановляю:
1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, дополнив пунктом 42 следующего содержания:
"42. Рекомендовать организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Владимирской области:
42.1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подлежащим обязательной вакцинации гражданам, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:
- образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, правоохранительной деятельности;
- общественного питания;
- торговли и фармацевтической деятельности;
- клиентских подразделений финансовых организаций;
- организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- транспорта общего пользования, такси;
- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун;
- физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
- театров, кинотеатров, концертных залов;
- музеев, библиотек.
Положения настоящего подпункта не распространяются на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
42.2. Организовать в срок до 15.08.2021 проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или однокомпонентной вакциной и в срок до 15.09.2021 проведение профилактических прививок вторым компонентом вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников.
42.3. Обеспечить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на соблюдение ограничительных мер и необходимость проведения профилактических прививок.
42.4. Обеспечить контроль за исполнением положений настоящего пункта и представление соответствующей информации в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.".
3. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области В.В.Сипягин
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