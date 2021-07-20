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20 июля 2021 г.

Указ губернатора Владимирской области от 20 июля 2021 года № 116 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 20 июля 2021 г.
Опубликован 20 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача по Владимирской области от 15.07.2021 № 4 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, дополнив пунктом 42 следующего содержания:

"42. Рекомендовать организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Владимирской области:

42.1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подлежащим обязательной вакцинации гражданам, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, правоохранительной деятельности;

- общественного питания;

- торговли и фармацевтической деятельности;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун;

- физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- музеев, библиотек.

Положения настоящего подпункта не распространяются на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

42.2. Организовать в срок до 15.08.2021 проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или однокомпонентной вакциной и в срок до 15.09.2021 проведение профилактических прививок вторым компонентом вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников.

42.3. Обеспечить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на соблюдение ограничительных мер и необходимость проведения профилактических прививок.

42.4. Обеспечить контроль за исполнением положений настоящего пункта и представление соответствующей информации в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.".

3. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



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