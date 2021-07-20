Вышел русский трейлер "Последней дуэли" Ридли Скотта

Всем энтузиастам "Игры престолов" - нежданный подарок (на самом деле давно ожидаемый, конечно) - на YouTube-канале 20th Century Studios на русском языке опубликован первый трейлер брутальной исторической драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль" (The Last Duel), ознакомившись с которым вы сразу сообразите, о чём это мы. Лепота, конечно же.

XIV век. Франция. Повествование пойдет про нормандского рыцаря Жана де Карружа, что по возвращении с войны узнает: его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал супругу данного рыцаря - Маргарит. При этом у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не верит, и Карруж вынужден обратиться за помощью к королю Франции Карлу VI лично. Который, выслушав все свидетельства сторон, постановил: конфликт должен быть разрешен в честном поединке. Но с самыми суровыми условиями: в случае поражения Жана Маргарит сожгут на костре - за ложные обвинения.

Скотт - режиссер и сопродюсер. Сценарий написали неразлучные Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, при этом Мэтт сыграл Карружа, а Аффлек - Пьера II Алансонского, или Пьера Доброго. Адам Драйвер - это Ле Гри, Джоди Кормер - бедная Маргарит.

Российская премьера - 14 октября.

Оригинал трейлера: