Лавров: Россия и не думает о вторжении в Афганистан

Россия и не думает о том, чтобы разместить в Афганистане военных или нанести точечные удары по террористам в этой стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"О каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто речи не ведет, и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается. Вы путаете нас с американцами или с тем опытом, который мы "принесли" с советских времен", - цитирует Лаврова "Интерфакс".

Напомним, к 11 сентября США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана. На фоне этого в стране активизировалось движение "Талибан" (запрещено в РФ): сейчас талибы проводят крупную операцию против правительственных сил.