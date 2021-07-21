Новости

Тульскую пенсионерку нашли в лесу живой через шесть дней 21:24
Лукашенко рассказал, кто стоит за провокациями против Беларуси 20:58
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 20:36
Пловец Бородин не знает, как и где заразился коронавирусом 20:17
На заводах по выпуску iPhone в КНР из-за наводнения отключили электричество 20:13
В Совфеде прокомментировали необязательность штампов о браке в паспорте 20:10
Чили зарегистрировала вакцину "Спутник V" 19:58
Лавров: Россия и не думает о вторжении в Афганистан 19:57
Юристы поддержали позицию ЦБ по ограничению ставок для ломбардов 19:45
МЭР: Годовая инфляция в России замедлилась до 6,5% 19:40
По факту избиения семилетного сына Стаса Пьехи возбуждено уголовное дело 19:39
В Петербурге Главный военно-морской парад пройдет без зрителей 19:23
С 1 августа в Москве вводится система мониторинга такси 19:18
Банк России запретил ломбардам повышать ставки перед сроком возврата 19:12
Путин призвал не использовать фитосанитарные нормы как рычаг против конкурентов 18:48
Самый грузоподъемный вертолет в мире получил имя Бориса Слюсаря 18:48
Путин: ФАС должна активнее мониторить ситуацию в торговых сетях 18:38
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 должен составить 80% к ноябрю 18:30
Капелло, Адвокат и Раньери хотели возглавить сборную России 18:30
Дефицита гречки в России нет 18:22
Патриарх Кирилл призвал не превращать храмы только в памятники архитектуры 18:18
Путин поручил губернаторам лично контролировать распределение вакцин 18:01
Голикова: Заболеваемость COVID-19 снижается в 10 регионах РФ 17:53
Путин дал поручения по борьбе с лесными пожарами в регионах 17:50
Путин поручил обеспечить погорельцев новым жильем до холодов 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 19:57
Рубрика: В мире

Лавров: Россия и не думает о вторжении в Афганистан

Текст: Диана Ковалева

Россия и не думает о том, чтобы разместить в Афганистане военных или нанести точечные удары по террористам в этой стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
МИД РФ: Россия рассчитывает на эффективное партнерство с США в Афганистане

"О каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто речи не ведет, и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается. Вы путаете нас с американцами или с тем опытом, который мы "принесли" с советских времен", - цитирует Лаврова "Интерфакс".

Напомним, к 11 сентября США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана. На фоне этого в стране активизировалось движение "Талибан" (запрещено в РФ): сейчас талибы проводят крупную операцию против правительственных сил.

В мире Ближний Восток Афганистан Правительство МИД

Главное сегодня

Путин дал поручения по борьбе с лесными пожарами в регионах
Пенсионный фонд одобрил 10 млн заявлений на школьные выплаты
Минэкономразвития предложило выдавать гранты малому и среднему бизнесу
В Госдуме назвали психозом намерения Британии вернуться к приемам холодной войны
С 1 августа в Москве вводится система мониторинга такси
Видео: Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро