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21.07.2021 15:51

МКБ усиливает фокус на управлении экологическим и социальным воздействием при предоставлении финансирования

Московский кредитный банк (МКБ, группа "Регион-Россиум") разработал внутренний порядок управления экологическим и социальным воздействием при предоставлении финансирования. Подготовленный экспертами управления устойчивого развития банка документ является тематическим в рамках внедряемой интегрированной системы менеджмента в области охраны окружающей и социальной среды, здоровья и безопасности, энергоэффективности и энергосбережения (ИСМ), политика которой была утверждена и опубликована в марте 2021 г.

Целью порядка является управление косвенным воздействием МКБ при предоставлении финансирования, что в ESG-стратегии банка и политике ИСМ отнесено к одному из ключевых направлений деятельности. Документ получил одобрение представителей ЕБРР.

Документ заменяет действовавшую в банке с 2015 года Политику в области управления социально-природоохранными мероприятиями. Он уточняет и приводит в соответствие с международными стандартами политику в части терминологии, процессов оценки, категорирования социально-экологических рисков, а также актуализирует распределение ответственности с учетом появления внутреннего центра экспертизы. Порядок, как и политика, регламентирует оценку всех входящих банковских сделок и в то же время дифференцирует полноту и формат социально-экологической экспертизы в зависимости от вида финансирования, попадания финансового продукта и услуги под требования применимого международного стандарта.

Управление косвенным экологическим и социальным воздействием является одним из ключевых вопросов для банковского сектора, поэтому МКБ видит необходимость в дальнейшей регламентации данного направления деятельности. Из-за отсутствия подробных актуальных национальных и международных руководств по управлению косвенным банковским воздействием принято решение опираться на апробированные временем международные стандарты ответственного финансирования, и в первую очередь, на экологическую и социальную политику ЕБРР как одного из акционеров МКБ.

Документ позволяет работать с уже сформированным кредитным портфелем банка. Для этого приведен перечень из более чем 200 ESG-критериев, которые будут использованы для проведения экологической и социальной оценки большей части кредитного портфеля.

"Порядок регламентирует не только процессы оценки, но и процессы предотвращения и митигации экологических и социальных воздействий клиентов через разработку управленческих экологических и социальных планов. На каждое выявленное несоответствие и каждую область улучшения клиентам банка будет выдана рекомендация. В диалоге с клиентами будет определен наиболее комфортный формат устранения несоответствий. МКБ обладает достаточным опытом и экспертизой в данном вопросе и ранее заключил ряд сделок как в рамках устойчивого финансирования, так и консалтинговой деятельности с крупными корпоративными клиентами. Важно отметить, что прошедшие оценку клиенты банка без дополнительных финансовых затрат получат комплексное представление о своем прогрессе в области устойчивого развития и определят области для улучшения при поддержке специалистов МКБ. Наша глобальная задача - через улучшение экологической и социальной результативности своих клиентов вносить вклад в формирование устойчивой экономики страны в целом", - прокомментировала Юлия Титова, первый вице-президент МКБ.​

Материал предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

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