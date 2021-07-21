Общественная палата РФ посодействует вакцинации наблюдателей на выборах

Общественная палата РФ будет содействовать организации процесса вакцинации наблюдателей на выборах в сентябре, сообщила секретарь палаты Лидия Михеева.

"Пользуясь случаем хотела бы обратиться ко всем, кто планируется стать общественным наблюдателем. Мы, общество, в ответе за тех, кого направляем на участки, и, обращаясь ко всем наблюдателям, хочу попросить, если еще не сделали прививку от коронавируса, время есть, сделайте, пожалуйста, обязательно", - сказала Михеева перед подписанием соглашения о сотрудничестве между ОП РФ и политическими партиями по общественному контролю за голосованием.

Секретарь Общественной палаты обратила внимание на то, что сейчас в России есть несколько вакцин. "Совместно с общественными палатами в субъектах РФ мы будем максимально содействовать в вакцинации всех наших наблюдателей в регионах", - пообещала Лидия Михеева.