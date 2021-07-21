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21.07.2021 12:58
Рубрика: Власть

Памфилова рассказала о темпах вакцинации членов избиркомов

Текст: Галина Мисливская

Из более чем 882 тысяч членов избирательных комиссий разных уровней вакцинацию от коронавируса прошли около 360 тысяч или 41 процент, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

"Задача непростая. Есть рекомендация Роспотребнадзора по 100-процентной вакцинации, но мы понимаем, что это дело добровольное, есть люди, которые не могут этого сделать по ряду причин, в том числе медицинских", - сказала она. "Мы не принуждаем, но работа идет активно и в стенах ЦИК, и в наших региональных комиссиях, чтобы убеждать людей, которые могут, не имеют противопоказаний в том, что это очень важно для сбережения здоровья и создания безопасных условий на избирательных участках", - добавила глава ЦИК.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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По ее словам, наиболее успешно вакцинация идет в Белогородской, Тюменской областях, Подмосковье, на Сахалине, в Чечне, Ингушетии и Ненецком автономном округе. "Там уже свыше 60-70% членов избирательных комиссий прошли вакцинацию", - сообщила Элла Памфилова.

Больше всего опасений у ЦИК вызывает ситуация в Ярославской, Владимирской, Вологодской областях, Камчатском крае и Санкт-Петербурге, где привились от COVID всего около 20% сотрудников избиркомов. "Если нужна какая-то помощь, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните, говорите, в чем проблема. Если это в наших силах, мы готовы помогать, это наша общая с вами задача, мы должны показать пример", - сказала глава ЦИК, обращаясь к коллегам в регионах.

Напомним, на прошлой неделе ЦИК и Роспотребнадзор подписали рекомендации по организации выборов в условиях пандемии. Согласно документу, пройти вакцинацию от коронавируса должны все члены избирательных комиссий и наблюдателей. По словам Эллы Памфиловой, в самом Центризбиркоме привились или переболели 74% сотрудников.

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