Памфилова рассказала о темпах вакцинации членов избиркомов

Из более чем 882 тысяч членов избирательных комиссий разных уровней вакцинацию от коронавируса прошли около 360 тысяч или 41 процент, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

"Задача непростая. Есть рекомендация Роспотребнадзора по 100-процентной вакцинации, но мы понимаем, что это дело добровольное, есть люди, которые не могут этого сделать по ряду причин, в том числе медицинских", - сказала она. "Мы не принуждаем, но работа идет активно и в стенах ЦИК, и в наших региональных комиссиях, чтобы убеждать людей, которые могут, не имеют противопоказаний в том, что это очень важно для сбережения здоровья и создания безопасных условий на избирательных участках", - добавила глава ЦИК.

По ее словам, наиболее успешно вакцинация идет в Белогородской, Тюменской областях, Подмосковье, на Сахалине, в Чечне, Ингушетии и Ненецком автономном округе. "Там уже свыше 60-70% членов избирательных комиссий прошли вакцинацию", - сообщила Элла Памфилова.

Больше всего опасений у ЦИК вызывает ситуация в Ярославской, Владимирской, Вологодской областях, Камчатском крае и Санкт-Петербурге, где привились от COVID всего около 20% сотрудников избиркомов. "Если нужна какая-то помощь, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните, говорите, в чем проблема. Если это в наших силах, мы готовы помогать, это наша общая с вами задача, мы должны показать пример", - сказала глава ЦИК, обращаясь к коллегам в регионах.

Напомним, на прошлой неделе ЦИК и Роспотребнадзор подписали рекомендации по организации выборов в условиях пандемии. Согласно документу, пройти вакцинацию от коронавируса должны все члены избирательных комиссий и наблюдателей. По словам Эллы Памфиловой, в самом Центризбиркоме привились или переболели 74% сотрудников.