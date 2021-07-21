Пэн Лиюань выступила на форуме ШОС по образованию женщин и сокращению бедности

В своем выступлении Пэн Лиюань отметила, что ликвидация бедности и стремление к счастью - это общая мечта всех женщин. Когда женщины получают образование, у них появляется возможность повысить уровень своей жизни и избавиться от бедности. Своими неустанными усилиями миллионы китайских женщин смогли повысить уровень жизни своих семей. Благодаря принятым государством мерам Китай гарантирует женщинам равные права на образование, позволяет им стать бенефициарами и участниками процесса сокращения бедности. Китайские женщины внесли свой немалый вклад в сокращение бедности. Особое внимание со стороны государства, поддержка со стороны общественных организаций и представителей различных слоев общества придают импульс развитию образования и сокращению бедности в Китае.

Пэн Лиюань отметила, что в настоящее время в мире 435 миллионов женщин по-прежнему живут в нищете, гендерные различия в образовании остаются очевидными. Из-за пандемии коронавируса нового типа женщинам предстоит преодолеть новый вызов в области сокращения бедности.

Пэн Лиюань также указала, что за 20 лет с момента образования ШОС женщины разных стран мира, руководствуясь "Шанхайским духом", обменивались опытом, содействовали контактам в разных областях, а также внесли свой вклад в сотрудничество стран ШОС.

Пэн Лиюань призвала углублять сотрудничество в сфере образования женщин и сокращения бедности, чтобы образование давало женщинам надежду, и они могли жить счастливо.