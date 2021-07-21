Бывшие уголовники-экстрасенсы обманули москвичку на 1,1 миллиона рублей

Мошенники создали интернет-сайт, где предлагали различные экстрасенсорные услуги. К ним обратилась 45-летняя жительница столицы, которая хотела решить личные проблемы.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь рассказала, что обманутая женщина перечислила деньги несколькими переводами на указанные мошенниками счета, однако спустя время поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Материальный ущерб составил около 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали "экстрасенсов" в офисе одного из зданий на Парковой улице в Санкт-Петербурге. Ими оказались ранее судимые 31-летний и 29-летний мужчины. Похищенными деньгами они распорядились по своему усмотрению. Задержанные взяты под стражу. Потерять свободу они могут на срок до десяти лет и заплатить штраф до одного миллиона рублей.