Розыгрыш автомобилей среди привившихся от COVID возобновлен в Москве

В среду, 21 июля, в Москве пройдет очередной розыгрыш пяти машин среди сделавших прививку от COVID-19. Победителей выберут из числа тех, кто получил первый компонент вакцины с 12 по 18 июля. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Прямая трансляция розыгрыша состоится на телеканале "Москва 24". После эфира организаторы позвонят победителям с номера: +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как забрать приз.Также имена обладателей автомобилей опубликуют на mos.ru.

Кстати, для горожан старше 60 лет, которые сделали прививку от COVID-19, действует поощрительная акция "Миллион призов" (#ПобедимCOVIDВместе). Поучаствовать в программе в онлайн- или офлайн-форме смогут те, у кого есть московский полис ОМС и кто получил первый компонент вакцины до 15 августа 2021 года включительно.