Стена огня: как отразили первый авианалет немцев на Москву

80 лет назад, в ночь с 21 на 22 июля был отражен первый массированный налет немецких бомбардировщиков на Москву. Поднаторевшие в бомбежках Варшавы и Лондона гитлеровцы считали, что бомбардировка Москвы станет "приятной прогулкой", но ошиблись. На подступах к советской столице их ждало много сюрпризов: аэростаты, ночные истребители, плотный заградительный огонь зениток и первая РЛС.

Массированное применение авиации являлось важнейшей составляющей стратегии блицкрига. Истребители расчищали небо для бомбардировщиков и U-82 Stuka с фирменным воем сирен обрушивались на противника, сея панику. Москва же была не просто столицей Советского Союза, но и крупнейшим промышленным, транспортным и административным узлом. Ее разрушение нанесло бы мощный удар как по военному потенциалу, так и по моральному состоянию Красной армии. 19 июля 1941 года в директиве № 33 "О дальнейшем ведении войны на востоке" Гитлер потребовал ускорить начало воздушного наступления на столицу СССР. Через два дня с захваченных в Белоруссии аэродромов поднялась в воздух целая армада бомбардировщиков: 220 He-111, U-88 и Do-17 со 100 тоннами фугасных бомб и 45 тысячами зажигательных. Путь самолетам указывали радиомаяки, расставленные в смоленских лесах немецкими парашютистами.

- Вы должны подойти к Москве на небольшой высоте и точно положить бомбы, как делали это в Англии. Надеюсь, прогулка будет приятной, - напутствовал экипажи командующий 2-м Воздушным флотом генерал-фельдмаршал люфтваффе Альберт Кессельринг.

Налет было решено провести ночью, поскольку по данным немецкой разведки советская ПВО располагала малым количеством ночных истребителей и прожекторов. Бомбардировщики шли плотными строями в разных эшелонах. У каждой группы был лидер, который ориентировался по сигналам радиомаяков. Истребительного прикрытия немцы с собой не взяли, зато у каждого экипажа были подробные карты Москвы с указанием намеченных к уничтожению важных объектов: Кремля, здания ЦК ВКП(б), главной электростанции, Белорусского вокзала и трех авиазаводов. Составил карты генерал-лейтенант Генрих Ашенбеннер, до войны служивший в Москве военным атташе.

Стена огня

Советское командование предполагало, что гитлеровцы предпримут нечто подобное и тщательно подготовилось. К Москве стянули 1044 зенитных орудия, 366 счетверенных пулеметов, 602 истребителя, 600 прожекторов и 124 заградительных аэростата. Для управления войсками проложили 40 тысяч километров телефонных линий. Секретным оружием Красной армии стала развернутая под Можайском первая отечественная РЛС контроля воздушного пространства РУС-2 - именно она около 22 часов обнаружила армаду немецких бомбардировщиков на расстоянии 100 километров от Москвы.

В столице зазвучали сирены воздушной тревоги. За два часа до этого завершились командно-штабные учения ПВО Москвы, все руководство было на своих местах. В 22.15 поднялся в небо 11-й истребительный авиаполк, укомплектованный надежными И-16 последних модификаций: радиофицированными, с защищенными топливными баками и реактивными снарядами РС-82 под крыльями. Умевших воевать ночью летчиков было не много, и для обороны Москвы создали две эскадрильи летчиков-испытателей на И-16 и МиГ-3. В первой летал Герой Советского Союза Марк Галлай - в ту ночь он сбил Do-17.

- Немцы вели себя нахально: шли на малых высотах, будто и мысли не допускали о возможности активного сопротивления с нашей стороны, - вспоминал Галлай впоследствии.

За беспечность гитлеровцам пришлось дорого заплатить - под ударами истребителей строи разваливались, бомбардировщики уходили ввысь и в стороны, пытаясь обойти неожиданную преграду. На высоте они неожиданно натыкались на заградительные аэростаты - везде их применяли на высотах до 2000 метров, а над Москвой подняли на 4500. На других направлениях бомбардировщики ждали поля света от прожекторов и стены заградительного огня зениток. Нервы у асов Геринга не выдержали: большинство самолетов побросали бомбы куда попало и поспешили обратно. Более 20 бомбардировщиков сбили, к Москве прорвались единицы.

- Из всех вылетов, которые я совершил на Восточном фронте, самыми трудными были налеты на Москву. Зенитный огонь был очень плотным и велся с пугающей кучностью, - писал знаменитый немецкий ас, командир He-111 Георг Бетхер.

Первые награды

От сброшенных прорвавшимися самолетами бомб в Москве погибли 130 человек и возникло более тысячи пожаров, которые были ликвидированы к утру силами пожарных и гражданской обороны. По сравнению с запланированным немцами ущерб был минимальным.

В приказе от 22 июля нарком обороны Иосиф Сталин объявил благодарность всем участникам отражения авианалета и ликвидации его последствий - в том числе "личному составу пожарных команд и милиции г. Москвы". Это было первое поощрение с начала войны. Вскоре 81 защитник столицы был отмечен государственными наградами, пятерым особо отличившихся вручили ордена Ленина.

До апреля 1942 года немецкая авиация еще 120 раз пыталась бомбить Москву. 952 самолета были при этом сбиты, 130 вернулись на базы с повреждениями. Еще до битвы за Москву Гитлеру дали понять, что советская столица ему не по зубам.