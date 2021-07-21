Тульскую пенсионерку нашли в лесу живой через шесть дней

Поисковики нашли 84-летнюю Лидию Орлову, проблуждавшую в тульских лесах шесть суток.

- Бабушку нашли в очень плохом состоянии, практически без сознания. Вокруг грязь, ветки, бурелом, - рассказали в "Лиза Алерт". Пенсионерку на носилках доставили к машине скорой помощи и отправили в больницу.

Лидия Ивановна ушла из дома в деревни Гранки Кимовского района 12 июля. Родственники сообщили о пропаже человека лишь через сутки. Поисковики обзвонили больницы, а затем объявили общий сбор.

- Ежедневно поисковики обзванивали больницы, опрашивали соседей, распространяли информацию о пропавшем человеке, но не получили ни одной зацепки. Шансы на спасение старушки падали с каждыми прошедшими сутками: стояла жара за +30 в тени и было очень колючее солнце. Но поиск Лидии Ивановны стал принципиальной задачей, перед которой нельзя сдаться и опустить руки, - рассказали в отряде.

Нашли ее в ночь на 18 июля около полуночи.