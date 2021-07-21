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21.07.2021 14:55
Рубрика: Происшествия

В Москве могут закрыть концертную площадку за нарушение антиковидных мер

Текст: Ирина Огилько

Концертной площадке Bolshevik Loft-Event Hall грозит закрытие на три месяца за несоблюдение мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

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В рейде участвовали инспектора ОАТИ и полиция. Они проводили рейд по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы. В ходе рейда было установлено, что в заведении Bolshevik Loft-Event Hall, расположенном по адресу Ленинградский проспект, д. 15, стр. 1, нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты посетителями и работниками заведения. В заведении проходило мероприятие "Stand Up Квиз", - сказал Романов.

Он напомнил, что за указанные нарушения предусмотрен штраф до 300 тыс. руб. А если будут выявлены факты причинения вреда здоровью человека, концертная площадка должна будет выплатить штраф до 1 млн руб. или приостановить деятельность на срок до 90 суток.

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