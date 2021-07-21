В Москве сегодня воздух прогреется до +26 градусов

Очередной антициклональный вихрь с запада Европы будет определять погоду в столице. Благодаря его влиянию сильного похолодания в регионе не ожидается. Столбики термометра поднимутся до отметки +26 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, пик "жары" придется на дневные часы, после 18:00 воздух начнет остывать. Осадков не ожидается, порывы ветра не превысят +5-10 м/с. Содержание кислорода в воздухе в утренние часы около нормы.

Такая погода в целом считается относительно комфортной и для работы, и для отдыха. Однако синоптики предупреждают, что находиться на открытом солнце небезопасно.