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21.07.2021 09:52
Рубрика: Общество

В Москве сегодня воздух прогреется до +26 градусов

Текст: Ирина Огилько

Очередной антициклональный вихрь с запада Европы будет определять погоду в столице. Благодаря его влиянию сильного похолодания в регионе не ожидается. Столбики термометра поднимутся до отметки +26 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

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Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, пик "жары" придется на дневные часы, после 18:00 воздух начнет остывать. Осадков не ожидается, порывы ветра не превысят +5-10 м/с. Содержание кислорода в воздухе в утренние часы около нормы.

Такая погода в целом считается относительно комфортной и для работы, и для отдыха. Однако синоптики предупреждают, что находиться на открытом солнце небезопасно.

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