Осуждены зачинщики беспорядков на Амурском ГПЗ

Суд города Свободный вынес приговор девяти участникам массовых беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Как выяснилось в ходе расследования, 13 июля прошлого года на территории стройплощадки ГПЗ произошел конфликт между работниками и руководством подрядной организации. Причиной разногласий стало возмещение расходов по оплате патентов на трудовую деятельность. Несколько человек устроили погромы в вахтовом поселке. Было возбуждено уголовное дело об участии в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212 УК РФ).

Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Шестеро из них проведут за решеткой полтора года, остальные - год и семь месяцев.

Уголовные дела в отношении других зачинщиков беспорядков еще рассматриваются в суде.