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21.07.2021 08:44
Рубрика: Происшествия

Прокуратура Амурска начала проверку после ДТП с четырьмя погибшими

Текст: Ольга Коваль

Амурская городская прокуратура начала проверку по факту ДТП, унесшего жизни четырех человек.

Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС по Хабаровскому краю
Стали известны подробности смертельного ДТП в Хабаровском крае

"По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уже писала "РГ", в среду примерно в 11 часов на трассе Комсомольск-на-Амуре - Амурск 32-летний водитель Toyota Windom выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo FH. Все, кто находился в иномарке, погибли. Шофер фуры с ушибом грудной клетки доставлен в больницу.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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