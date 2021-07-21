Прокуратура Амурска начала проверку после ДТП с четырьмя погибшими

Амурская городская прокуратура начала проверку по факту ДТП, унесшего жизни четырех человек.

"По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уже писала "РГ", в среду примерно в 11 часов на трассе Комсомольск-на-Амуре - Амурск 32-летний водитель Toyota Windom выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo FH. Все, кто находился в иномарке, погибли. Шофер фуры с ушибом грудной клетки доставлен в больницу.