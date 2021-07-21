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21.07.2021 06:48
Рубрика: Происшествия

В ЕАО пьяная женщина попыталась передать ребенка через балкон

Текст: Юлия Гарднер

В ЕАО пьяная женщина попыталась передать шестимесячного ребенка через балкон второго этажа. Происшествием заинтересовались правоохранители, возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, 33-летняя мать девочки пришла в гости к своей знакомой, где обе выпили. Она оставила ребенка в квартире и ушла по своим делам.

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"Во время ее отсутствия хозяйка квартиры стала пытаться через балкон передать ребенка 12-летнему мальчику, гуляющему во дворе. Ситуацию увидел сосед, попросил женщину подождать, вызвал органы полиции, после чего поднялся в квартиру и забрал ребенка из ее рук", - сообщает региональное СУ СК РФ.

Уголовное дело, фигурантом которого стала мать ребенка, расследуется по статьям об оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Проверка также проводится в отношении знакомой, пытавшейся передать младенца через балкон.

Происшествием заинтересовалась и областная прокуратура. Надзорный орган в рамках проверки даст оценку действиям органов профилактики. Известно, что с 2016 года мать ребенка состоит на учете в органах внутренних дел. Ранее она была лишена в отношении других своих детей родительских прав и неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.

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