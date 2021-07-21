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21.07.2021 09:29
Рубрика: Происшествия

В Приморье на берегу реки нашли обгоревшие тела двух мужчин

Текст: Ольга Журман

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело об убийстве двух человек, сообщается на сайте ведомства.

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Два тела с многочисленными следами термического воздействия нашли в кострище на правом берегу реки Тигровая у села Хмельницкое Партизанского городского округа 19 июля.

Оперативная группа в составе следователей-криминалистов и сотрудников полиции выехала на место преступления. Рядом с ним, в 30 метрах от кострища был обнаружен автомобиль одного из потерпевших.

Их личности уже установлены. Оба - жители Партизанска, мужчинам было по 45 лет.

Следователи отрабатывают несколько версий случившегося, а также ищут лиц, причастных к преступлению.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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