В Приморье на берегу реки нашли обгоревшие тела двух мужчин

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело об убийстве двух человек, сообщается на сайте ведомства.

Два тела с многочисленными следами термического воздействия нашли в кострище на правом берегу реки Тигровая у села Хмельницкое Партизанского городского округа 19 июля.

Оперативная группа в составе следователей-криминалистов и сотрудников полиции выехала на место преступления. Рядом с ним, в 30 метрах от кострища был обнаружен автомобиль одного из потерпевших.

Их личности уже установлены. Оба - жители Партизанска, мужчинам было по 45 лет.

Следователи отрабатывают несколько версий случившегося, а также ищут лиц, причастных к преступлению.