Члены экспертного совета при Главе Перми высказали предложения по развитию города

Эксперты, руководители предприятий, общественники обсудили проект стратегии устойчивого развития Перми. Члены совета сошлись во мнении, что приоритетами развития города на ближайшие годы могут стать образование, культура и инновационная экономика.

Алексей Дёмкин: Нам нужно направить все усилия на то, чтобы люди были более уверены в завтрашнем дне Фото: Павел Воробьев

Это уже второе заседание экспертного совета при главе Перми Алексее Дёмкине. В его составе представители промышленности, сферы образования и науки, культуры и спорта, руководители общественных и молодежных организаций и многие другие. Экспертный совет - это коллегиальный совещательно-консультативный орган, задача которого давать оценки специалистов по принимаемым администрацией города экономическим и социально значимым решениям. На прошлом заседании экспертного совета был представлен проект стратегии устойчивого развития Перми, которая сейчас актуализируется по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Глава Перми Алексей Дёмкин отметил, что стратегическая цель городской команды - работать на повышение уровня доходов населения.

- Нам нужно направить все усилия на то, чтобы создать экономику города, которая позволит сделать так, чтобы люди были более уверены в завтрашнем дне, - сказал Алексей Дёмкин.

В начале заседания начальник департамента планирования и мониторинга администрации Перми Елена Крузель презентовала сравнительный анализ приоритетов развития городов-миллионников России. Он показал, что цель у городов одна - повышение качества жизни людей, но достигается она за счет реализации разных приоритетов. Условно города можно разделить на три группы: с научно-инновационным приоритетом, культурно-деловым и туристическим приоритетами, а также те, которые развивают комфортность проживания.

На основании этой градации исследователи составили карту позиционирования городов. Такой подход позволяет выделять преимущества города, расставлять акценты и определять приоритеты в развитии с целью занять особое уникальное место среди других городов. Так, стратегической целью Перми является повышение качества жизни на основе инновационного развития и, таким образом, наш город тяготеет больше к группе городов с научно-инновационным приоритетом развития.

Член Общественной палаты Пермского края, заместитель председателя экспертного совета Олег Ганин также представил свои предложения по внесению изменений в проект стратегии устойчивого развития.

- В тексте новой версии необходимо уделить внимание новым вызовам и требованиям нашего времени, ответом на которые и будет стратегия устойчивого развития. Инерционная стратегия не отвечает перечню и глубине происходящих изменений как в самой городской среде, так и вокруг нее. Сегодня требуется кардинальная трансформация подходов к управлению городом как отражения качественных изменений в поведении городских сообществ, их требований к городской среде и условиям жизни, видения будущего и своего участия в его формировании. Трансформация предполагает формирование новых точек роста - образования, культуры, науки и инноваций, высокотехнологичных и интеллектуальных производств, - отметил Олег Ганин.

Также он акцентировал внимание на том, что положения новой городской стратегии должны быть учтены при разработке стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2035 года.

Руководитель пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что недавно президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где были презентованы новые инициативы. Он предложил детально изучить их и учесть в новой стратегии.

Эксперты высказали ряд своих предложений. Андрей Кузяев предложил членам совета в первую очередь определить миссию города, то, какие ценности необходимо продвигать, и сформулировать амбициозную цель. Он также высказался о необходимости сделать ставку на экономику, которая производит новые технологии и знания. Позиционирование Перми как культурного и образовательного центра также может стать основой стратегии развития города.

Александр Нода сказал, что особого внимания сейчас требуют две отрасли: культура и образование, в том числе высшее. По его мнению, именно они помогут удержать молодежь в Перми. Эту точку зрения поддержал Алексей Аверьянов. Также он добавил, что нельзя недооценивать важность развития спортивной инфраструктуры, ведь зачастую семьи покидают Пермь, чтобы обеспечить своим детям дальнейшее развитие в профессиональных видах спорта. Член общественной палаты Пермского края Ирина Ермакова обратила внимание коллег, что при разработке стратегии городским властям необходимо ориентироваться на человечность и развитие потенциала каждого жителя Перми, важное значение имеет семья.

В конце заседания глава города Алексей Дёмкин отметил, что члены совета могут направить свои предложения для дальнейшего учета в работе.

- Пермь как краевой центр выступает локомотивом, поэтому от того, какие цели будут сформулированы в ходе работы экспертного совета над городской стратегией, будет зависеть создание условий для развития всего края. Основа стратегии развития города ляжет в основу аналогичного документа на уровне региона, - резюмировал Алексей Дёмкин.