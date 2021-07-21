Минниханов и Шаймиев удостоены наград РПЦ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, возглавляющий попечительский совет республиканского фонда "Возрождение", представлены к ордену преподобного Сергия Радонежского за особый вклад и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери.

- Ваши имена занесены в историю Казани, конечно, историю России и историю Русской православной церкви, потому что вашими трудами и вашим содействием не только построен этот собор, но и создана замечательная модель взаимодействия и братского сотрудничества православной России и мусульман, - цитирует патриарха ТАСС.

Орден преподобного Сергия Радонежского был учрежден синодом РПЦ в 1978 году. Награда имеет три степени. Орденами I степени награждаются предстоятели поместных церквей, руководители международных религиозных организаций и инославных церквей, представители органов власти РФ.

Кроме того, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл за усердное служение и в связи с 60-летием награжден орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского первой степени.

Исполнительный директор фонда "Возрождение" Татьяна Ларионова удостоена ордена преподобной Ефросинии Московской третьей степени. Орденами Славы и Чести третьей степени наградили генерального директора компании "Татнефть" Наиля Маганова, председателя Совета директоров "Таиф" Альберта Шигабутдинова. Медалью Славы и Чести наградили первого заместителя главы Казани Дениса Калинкина, патриаршую грамоту получил генеральный директор ООО "Евростройхолдинг плюс" Владимир Казилов.

Напомним, сегодня в Казани был освящен воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери. Он был возведен на месте первоначального храма, уничтоженного в 1932 году.