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21.07.2021 16:16
Рубрика: Происшествия

Сотрудников метро Казани задержали за майнинг-ферму на подстанции

Текст: Сергей Кирсанов

В Казани против двоих высокопоставленных сотрудников муниципального предприятия "Метроэлектротранс" возбуждено уголовное дело за майнинг-ферму на электроподстанции.

Фото: Россети Сибирь
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Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, в марте этого года главный инженер и директор службы энергохозяйства наземного транспорта организации установили оборудование для добычи криптовалюты на трансформаторной подстанции. За два месяца работы ферма потребила электроэнергии на 352 тысячи рублей, которые предприятие было вынуждено оплатить.

Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

- Причастность к совершению преступления подозреваемые признали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия, - добавили в ведомстве.

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