Ульяновских медиков заподозрили в выдаче ложных справок о вакцинации

В Ульяновске руководителей ряда частных медицинских клиник, а также одного из госучреждения здравоохранения подозревают в выдаче фальсифицированных справок о вакцинации от COVID-19.

Как сообщает областное управление СК, в отношении нескольких главврачей возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий.

По версии следствия, в мае и июне этого года руководители медицинских организаций и их подчиненные организовали внесение в Единую государственную информационную систему Министерства здравоохранения РФ ложных сведений о вакцинации от COVID-19, а также изготавливали и выдавали фиктивные справки о якобы сделанных прививках гражданам.

Кроме того, тех же самых работников здравоохранения подозревают, что они передавали в Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования ложные сведения о жителях, прошедших диспансеризацию. На основании таких фиктивных данных медучреждения незаконно получили оплату из фонда в 500 тысяч рублей.

Как информирует пресс-служба ведомства, в среду в медклиниках, а также в квартирах подозреваемых по уголовному делу прошли обыски, в ходе которых изъяли документы, самих медработников допросили.