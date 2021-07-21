В Башкирии завели дело о травмировании ребенка при падении кровли

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту травмирования 14-летней девочки из-за падения на нее кровли магазина в селе Бижбуляк. Девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в СК.

Владельцам торгового предприятия предстоит держать ответ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

- В настоящее время следователи допрашивают очевидцев, руководство и работников торгового центра, - рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан Евгений Каневский. - В ходе расследования лицам, ответственным за ремонт, содержание и эксплуатацию торгового центра, будет дана правовая оценка.

Специалисты изучат техническую документацию на здание, а по результатам осмотра места происшествия проведут строительно-техническую экспертизу, чтобы установить причины происшествия и соответствия технического состояния здания строительным нормам и требованиям безопасности.