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21.07.2021 03:00

В АО "РЭС" отмечают улучшение показателей надежности за первое полугодие

Основным приоритетом производственной деятельности акционерного общества "Региональные электрические сети" как системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области является бесперебойная передача электрической энергии по всей территории региона.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Необходимое условие выполнения этой задачи - стабильное функционирование электросетевого комплекса, находящегося в зоне ответственности филиалов предприятия.

По итогам первого полугодия 2021 года объекты электросетевого хозяйства АО "РЭС" показали высокий уровень надежности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) снизилась на 24%, а средняя частота (Пsaifi) - на 25%.

Достижение таких показателей стало возможным благодаря масштабной подготовительной работе, проведенной во всех филиалах АО "РЭС". Несмотря на введенные в период пандемии ограничительные меры, предприятием в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту электросетей и ключевые проекты инвестиционной программы, на 100% укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, проведено обновление автопарка.

Специалисты АО "РЭС" отмечают, что за последние 3 года в компании удалось значительно повысить надежность электроснабжения потребителей. Так в первом полугодии 2021 года продолжительность отключений сократилась более чем на 20 минут, по отношению к первому полугодию 2020 года, а в динамике трехлетнего периода она уменьшилась почти в 2,5 раза.

В течение первого полугодия 2021 года число масштабных технологических нарушений было минимизировано. Аварийные отключения были вызваны внешними факторами - в основном несанкционированными действиями сторонних лиц в охранных зонах электросетей или неблагоприятными погодными условиями.

В рамках цифровой трансформация электрических сетей региона на предприятии большое внимание уделяется вопросам повышения наблюдаемости электросетевых объектов и их управляемости, ведется серьезная работа по подготовке и переходу на оснащение объектов электросетевого хозяйства цифровым оборудованием.

Все это позволяет АО "РЭС" успешно выполнять задачи по поддержанию стабильного функционирования электросетевого комплекса в зоне ответственности компании и обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей Новосибирской области.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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