Житель Тувы пострадал при нападении медведицы

Накануне бригада санитарной авиации Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Тувы в экстренном порядке эвакуировала человека, пострадавшего при нападении медведицы.
Как сообщили в Республиканском центре, местный житель подвергся нападению по дороге на стоянку чабанов. Хищница нанесла тяжелые травмы, поврежден череп.
Пациента в стабильном состоянии перевезли на воздушном транспорте из Тоджинской больницы в Республиканскую больницу №1.
Центр скорой медицинской помощи призвал граждан быть предельно бдительными и осторожными.