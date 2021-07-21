В Дагестане сделали обязательными прививки для продавцов и учителей

Вакцинация от коронавируса стала обязательной в Дагестане для отдельных категорий граждан, работающих в сферах услуг, перевозок и ряде других отраслей, сообщает ТАСС.

Так, на прививку теперь должны пойти работники здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты и транспорта общего пользования.

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач республики Николай Павлов.

На такие меры в регионе пошли из-за неблагоприятной эпидемической обстановки. В республике действует более полусотни пунктов вакцинации.