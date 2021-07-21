В Карелии отменили решение об эвакуации жителей поселка из-за пожаров

В Карелии отменили решение об эвакуации жителей поселка Найстенъярви Суоярвского района: лесной пожар этому населенному пункту больше не угрожает.

Об этом говорится в сообщении официальной группы в соцсети Республики Карелия. А решение об отмене эвакуации приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Суоярвского района.

Напомним, на территории всей Карелии с 23 часов вчерашнего дня введен режим ЧС из-за природных пожаров. Сейчас в регионе действуют 33 лесных пожара на площади 7,2 тысячи гектаров. В тушении возгораний задействованы порядка 700 человек и 150 единиц техники. Гражданским пожарным помогают военные, очаги возгораний заливают с двух вертолетов Ми-8.

В сообщении об отмене решения об эвакуации жителей поселка Найстенъярви говорится и том, что для станции Найстенъярви и Сплавучастка режим эвакуации по-прежнему сохраняется.