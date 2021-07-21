В Петербурге скончался физик-ядерщик Василий Глухих

В Петербурге в возрасте 92 лет скончался доктор технических наук, академик РАН, почетный научный руководитель научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры (НИИЭФА) Василий Глухих. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Ученый трудился в НИИ с 1953 года, свой научный путь начинал в качестве инженера-исследователя.

Василий Глухих руководил исследованиями по разработке мощных лазеров, стоял у истоков создания инженерно-физической базы для термоядерной энергетики. Под его началом в СССР были созданы крупнейшие токамаки и разработана технология по удержанию ядерной плазмы.

За выдающиеся достижения Василий Глухих был неоднократно удостоен государственных наград, также ученый награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени.