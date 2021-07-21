На Урале вблизи закрытого города поймали банду черных золотодобытчиков

В Свердловской области задержали банду нелегальных добытчиков полезных ископаемых. Они вели раскопки недалеко от закрытого города Лесной, в 245 километрах к северу от Екатеринбурга.

Обнаружил предприимчивых граждан во время разведки местности спецназ полка Росгвардии, занятый охраной важных государственных объектов (в Лесном, напомним, есть военное производство) и сотрудники ФСБ.

Копатели в количестве 17 человек трудились в четырех километрах от города, в районе реки Тура на площади в несколько гектаров - искали полезные ископаемые. Причем, с использованием серьезной техники - фронтальных погрузчиков и экскаватора, самосвалов. Использовали и водяные насосы, чтобы промывать добытую породу. Жили тут же, в бытовках.

Подозреваемые задержаны.

"Эксперты подтверждают: есть следы раскопок и промывки грунта, часть леса повреждена. На экспертизу отправили намытый песок, предположительно, в нем содержится золото и платины", - передает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ.