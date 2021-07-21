Попавшего под следствие челябинского замминистра отпустили домой

Заподозренного в превышении должностных полномочий замминистра экологии Челябинской области отпустили домой. С чиновника взяли обязательство о явке, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- Вчера после проведения следственных действий Виталию Безрукову была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, - сказал представитель ведомства Владимир Шишков. - Обвинение ему пока не предъявлено.

Как уже сообщала "РГ", чиновника заподозрили в том, что он предупредил одно из челябинских предприятий об экологическом рейде по выявлению сверхнормативных выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий. Это позволило предприятию вовремя снизить выбросы и не попасть под штрафные санкции.

Преступление выявлено сотрудниками полицейского главка региона. Сегодня чиновник приступил к работе, однако находится в статусе подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК.